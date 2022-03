Gf Vip, Barù sconvolto dall'atteggiamento di Jessica? La reazione inaspettata anche per Davide

Al GF Vip, nonostante Barù glielo abbia detto in tutti i modi, Jessica Selassié sembra non mollare la presa su di lui, al punto da lasciarlo completamente sconvolto. Sulla questione è intervenuto anche Davide Silvestri, che ha fatto un chiaro discorso a Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona. Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; Music: "OnceAgain" from Bensound.com

