GF Vip, Belli torna per un confronto con Soleil che gli rifila un due di picche: «Nel cuore ho tanto ma nulla è legato ad Alex». Dopo qualche settimana di assenza, l'attore è tornato nuovamente in puntata e anzi ha avuto un confronto faccia a faccia con la sua ex amica "artistica" durante la diretta di lunedì 7 marzo.

Dopo una "pausa artistica" nel desert,o Alex Belli è tornato nella casa del grande fratello Vip durante la diretta di lunedì per un nuovo confronto con Soleil. Ma prima le manda una video lettera in cui spiega il perchè del suo bisogno di riparlare con la sua ex amica.

«Il nostro addio non è stato degno del nostro rapporto - dice Alex - Voglio essere chiaro con te la nostra amicizia non prevedeva gelosia, mi chiedevi di rimettere apposto il mio rapporto con Delia ma mi dimostravi altro ed è per quello che ho voluto far uscire quello che avevi dentro il cuore. Non per ferirti ma per la verità. La mia vita e il mio cuore ha sempre avuto una direzione verso Delia, dentro di me resterà impressa quella ragazza guerriera che si protegge con la sua corazza. Mi rende felice che tra te e Delia ci sia pace e chiarezza e ricorda amare non è un reato»

Al temine della video lettera Soleil scoppia a ridere: «Inutile come tutte le cose che fa per poter rientrare. Pure io ripensavo a come si sia rovinata la nostra amicizia, sta continuando a sottolineare come il mio cuore vada in protezione. Io ero gelosa per la nostra amicia e non per Delia, ha cercato di offuscare e nascondere la nostra amicizia era la prova che non era vero»

«Mi dispiace ma non mi sono mai innamorata di te - prosegue Soleil guardando Belli negli occhi, che nel frattempo è rientrato nella casa, anche se dietro un vetro - altrimenti avrei fatto di tutto per renderlo aperto. Sei tu quello che è caduto e sbandato».

«La cosa che mi dispiace - spiega Alex - è che io sono entrato perchè la priorità era Delia, ma possiamo veramente buttare via quello che abbiamo vissuto? Io non voglio assolutamente astio». «Mi hai ferito veramente, l'amicizia ha tanto valore come l'amore. Qui dentro avresti potuto dimostrare a Delia che la nostra amicizia si poteva vivere alla lluce del sole. Io come amica ho imparato ad amare Alex per l'uomo che ho conosciuto, ma è venuto a mancare quando ho visto cose che hai fatto per show, mentire anche davanti a Delia, quando hai provato a strumentalizzare la cosa dell'amore che non è mai accaduta. Nel cuore ho tanto ma nulla è legato ad Alex, c'è gia stato l'addio definitivo. Io sono proprio stanca di tutto questo».

