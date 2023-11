GF, Beatrice Luzzi chiede aiuto a Giuseppe Garibaldi: «Attento a quello che fa Massimiliano Varrese»

Tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, nella casa del Grande Fratello, si era creato un rapporto bellissimo, finito però per via del fatto che il ragazzo ha ammesso di essere attratto da un’altra donna, comportandosi malissimo nei confronti dell’attrice. L'attrice aveva deciso di non rivolgere più la parola al coinquilino, tuttavia, ha dovuto ricredersi e tornare sui suoi passi per chiedergli un favore.

Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

GF, ‘una sceneggiata finta’: il retroscena rivelato da Massimiliano Varrese dopo la puntata

Beatrice Luzzi chiede aiuto a Giuseppe

Beatrice Luzzi ha cercato inizialmente di tenere le distanze da Giuseppe Garibaldi, salvo poi ricredersi e tornare a parlargli soprattutto per chiedergli un favore personale che riguarda un altro concorrente del reality show di casa Mediaset: Massimiliano Varrese.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MKdB





Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Novembre 2023, 08:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA