Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser alle Maldive, una vacanza romantica prima di Temptation Island?

Belen Rodriguez e Corona, le foto dell’incontro dopo 5 anni di lontananza

Sembra un anticipo di luna di miele la vacanza romantica chesi sono concessi alle Maldive. I due, il cui amore è nato davanti alle telecamere delsono più innamorati e affiatati che mai.Hanno approfittato di qualche giorno di pausa, ma hanno continuato a documentare le loro giornate sui social. La coppia ha pubblicato suil loro letto con vista mare, i selfie mentre sorseggiano cocktail e le foto in costume. Non sono passate inosservate le curve sexy della sorella di Belen.Secondo indiscrezioni riportate sul web, i due sarebbero in procinto di affrontare una nuova avventura televisiva insieme. Temptation Island, il reality che metta alla prova l’amore di alcune coppie, tornerà presto in tv con una edizione dedicata alle coppie vip. La notizia della possibile partecipazione della coppia Moser e della Rodriguez al reality è stata riportata da Chi.