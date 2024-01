Grande Fratello, fuori onda choc di Beatrice Luzzi contro Perla Vatiero: «Mi vuole uccidere. Ho paura». È bufera

di Ida Di Grazia

Fuori onda choc di Beatrice Luzzi contro Perla Vatiero. L'attrice dopo lo scontro in diretta con l'ex fidanzata di Mirko Brunetti, si è sfogata con i concorrenti del Grande Fratello lanciando accuse pesantissime. Dichiarazioni che non sono andate in onda durante la diretta ma che i social hanno subito catturato.

Dopo la lite durante la diretta del Grande Fratello di martedì 23 gennaio tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero, lo scontro è proseguito anche fuori onda, se così possiamo dire.

E infatti non tutti hanno avuto modo di ascoltare le bruttissime parole di Beatrice nei confronti di Perla, ma i social, sempre attenti a tutti hanno catturato il momento e pubblicato il video online.

Beatrice ha provocatoriamente affermato, parlando di Perla: «Ho l’impressione che mi possa uccidere. Avete visto come mi ha aggredito? Una violenza e una cattiveria esagerata. Io ho paura». Parole che non sono state appezzate nè dagli inquilini della casa nè dai social che le ritengono esagerate ed offensive.

