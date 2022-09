Salma Hayek festeggia in barca i suoi 56 anni: bikini rosso fuoco e fisico da urlo, i fan impazziscono

Salma Hayek più bella che mai. L'attrice messicana ha compiuto 56 anni e ha festeggiato il suo compleanno con un giro in barca, nel quale ha sfoggiato un bikini rosso che ha fatto impazzire i fan su Instagram. Con un fisico che fa invidia anche alle donne più giovani, Salma è apparsa felice e spensierata. In mano un cappello di paglia, attenta a non farlo volare via col vento. «Buon compleanno a me, sempre grata», ha scritto sui social l'attrice. A farle gli auguri tra i commenti Zoe Saldana, Drake, Anthony Hopkins e altre celebrità.

Il segreto di Salma

Salma Hayek, che su Instagram ha oltre 21 milioni di follower, condivide spesso scatti in bikini. E lo ha fatto anche nell'estate che sta per concludersi. Il segreto di un fisico così, nonostante abbia dichiarato di non avere «tempo per fare esercizio», è lo yoga. «Lavoro con una donna a Londra che mi ha insegnato a tenere il mio corpo in un modo in cui i muscoli sono attivati ​​tutto il giorno», ha raccontato in un'intervista. «Quindi, anche quando ti lavi i denti, i muscoli lavorano. Mi ha insegnato a tonificare i muscoli senza contrarli. Li rilassi e ti concentri sulle parti che devono essere utilizzate, ma mai con tensione. Se sei consapevole del tuo corpo, rimarrai sorpreso dall'effetto che può avere», le sue parole.

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Settembre 2022, 12:53

