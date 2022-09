Elena D'Amario e Massimiliano Caiazzo di Mare Fuori stanno insieme? Gli indizi che svelano il flirt

Massimiliano Caiazzo e Elena D'Amario. Sarebbe questa la nuova coppia a sorpresa, che sta infiammando il gossip. Lui attore tra i protagonisti di "Mare Fuori", serie di successo in onda su Netflix. Lei ballerina "nata" durante la nona edizione del talent Mediaset "Amici", che ha fatto innamorare tutta Italia durante l'ultimo Sanremo, nell'esibizione al fianco di Elesi. A svelare la presunta passione tra i due, una serie di indizi social che non sembrano lasciare dubbi.

D'Amario-Caiazzo, gli indizi social

Massimiliano e Elena non hanno parlato pubblicamente della loro presunta storia d'amore, ma gli indizi lasciati ai fan sui social sono inequivocabili. I due hanno infatti prima condiviso contemporaneamente la stessa canzone, "Rossetto e cioccolato" di Ornella Vanoni, poi la stessa emoticon (un drago), poi ancora la stessa canzone, ossia "Poetry: How Does It Feel?" di Akua Naru. Il tutto condito da diversi "like" lasciati l'uno sotto le foto dell'altro. Una frequentazione sicuramente agli inizi e che non appena diventerà più seria, verrà raccontata certamente dai diretti interessati.

Chi è Massimiliano Caiazzo

Nato a Napoli nel 1996, ha sei anni di meno di Elena D'Amario. Ha intrapreso la carriera d'attore a buon livello da poco tempo, ma spera di riuscire a imporsi nel panorama italiano. Carmine, il suo personaggio in "Mare Fuori", gli sta sicuramente dando una mano. L'amata serie che racconta la vita di alcuni detenuti del carcere minorile di Napoli è arrivata alla terza stagione con grande seguito, anche grazie all'interpretazione di Caiazzo. Precedentemente ha preso parte a cortometraggi come “Sorrentum” e “Il simposio di Platone”. In tv aveva debuttato grazie a "Furore".

