Tom Brady e Gisele Bundchen in crisi: «Lei ha lasciato casa ed è andata in Costa Rica»

Tom Brady e Gisele Bundchen come Francesco Totti e Ilary Blasi? La coppia da sogno starebbe vivendo una «grande crisi in questo momento», fa sapere Page Six, che ha intervistato più fonti. La modella brasiliana avrebbe lasciato la casa di famiglia a Tamba Bay, Florida, e sarebbe andata in Costa Rica, nella proprietà dove la famiglia Brady si rifugia spesso per le vacanze.

Tom Brady e Gisele Bundchen si stanno lasciando?

Della crisi tra il campione Nfl e sua moglie si parla da qualche settimana e Page Six ha rivelato maggiori dettagli in merito. Alla base dei problemi ci sarebbe il dietrofront di Tom sulla decisione di lasciare il football. Aveva annunciato il ritiro, spiegando di volersi dedicare alla famiglia, per poi cambiare idea e prolungare il contratto con i Tampa Bat Buccaneers. Una scelta non condivisa da Gisele, che ha dato sfogo a diverse discussioni accese. «Colpa anche del carattere focoso della brasiliana», riferisce una delle fonti che hanno confermato le indiscrezioni. Così da qualche giorno la modella avrebbe deciso di fare i bagagli per trasferirsi in Costa Rica e prendersi una pausa per riflettere.

Le carriere e i figli

A maggio Gisele Bundchen aveva parlato della sua relazione in un'intervista a Vogue Uk: «Non credo che le relazioni accadano e basta. Non è mai la favola che la gente vuole credere che sia. Ci vuole lavoro per essere davvero sincronizzati con qualcuno, soprattutto dopo che hai figli», ha detto, aggiungendo: «Il suo focus è sulla sua carriera, il mio è principalmente sui bambini». Bambini che, con Gisele lontano, sono adesso insieme al papà che se ne sta occupando. Lunedì ha pubblicato un post su Instagram, dove si vede mentre accompagna Benjamin e Vivian al loro primo giorno di scuola.

Dal momento che Tom Brady ha deciso di tornare in campo, anche la moglie si è rituffata nella carriera ed è attualmente protagonista di una nuova campagna Burberry. «È quasi come se Gisele dicesse, "Beh, se hai intenzione di continuare a giocare, lo farò anch'io"», ha detto un'altra fonte di Page Six. «È risentita per il fatto che Tom sia ancora una superstar del football».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Settembre 2022, 16:00

