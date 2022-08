Chiara Francini, l'attrice festeggia l'onomastico in barca all'isola del Giglio: il bikini fa impazzire i fan FOTO

Chiara Francini più bella che mai. L'attrice fiorentina si gode il mare della sua Toscana e sfoggia una forma perfetta. Sui social ha postato le foto in barca all'isola del Giglio, dove ha messo in risalto le sue forme grazie a un bikini da urlo. «Oggi, Santa Chiara», ha scritto. L'attrice 42enne festeggia l'11 agosto il suo onomastico, postando una serie di foto dove si mostra rilassata e felice.

Chiara Francini e l'idea del figlio

Chiara Francini e il suo Alessandro Federico sono inseparabili. Per il momento però il tema matrimonio resta nel novero del «si verdrà». In un'intervista al settimanale Oggi ha parlato del suo compagno: «Frederick (come lo chiama, ndc) è l’uomo migliore che abbia incontrato, ci corrispondiamo, non abbiamo bisogno di sposarci». Invece sulla possibilità di avere un figlio risponde: Ci penso di più che al matrimonio, Frederick lo desidera molto. E mi chiedo, anche nel monologo: quand’è che si è pronte a essere madri? Io se avessi 35 anni non mi porrei la questione, ma ne ho 42, me lo impone il corpo. E se poi io mi decido e lui mi fa una pernacchia?», conclude.

