Fedez , lite "furiosa" con Leone: «Non riesco a spiegartela questa cosa...». Il bimbo si offende e spiazza tutti. Il rapper milanese ha postato una serie di tenere stories su Instagram, in cui documenta "un'accesa discussione" con il primogenito nato dall'amore con Chiara Ferragni .

Fedez, appassionato di fumetti e supereroi, sta trasmettendo la sua passione anche al figlioletto, che li conosce tutti alla perfezione. Ormai nota a tutti i fan, la predilizione di Leone per Fiaderman alias Spider Man. E proprio a causa dell'Uomo Ragno scoppia in litigio tra papà e figlio. Fedez, infatti, ha regalato a Leo un pupazzetto dei Spider Man 2099, una versione futuristica del supereroe.

Leone però s'infuria, secondo lui quello non è il suo "Fiaderman". «Questo si chiama 2099 - dice offeso il bimbo - non è Fiaderman». Fedez prova a spiegargli: «È come quando tu sarai grande, è Spider Man del 2099. Non riesco a spiegarti questa cosa del futuro...». A quel punto, Leone va su tutte le furie e imbronciato si mette "faccia al muro". Fedez allora cerca di recuperare: «Va bene, non è Spider Man. Mi sono spiegato male...». «Malissimo...», chiosa il bimbo. E, neanche a dirlo, il tenero meme di Leone imbronciato fa il giro del web.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Aprile 2021, 23:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA