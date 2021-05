Chiara Ferragni, Fedez e la lite "furiosa" con Leone: «Non è così!». La reazione del bimbo spiazza tutti: «Ma che fa?»

Fedez , "lite" con Leone: «Non è così!». La reazione del bimbo spiazza tutti: «Ma che fa?». Tornato a Milano dal Concertone, il marito di Chiara Ferragni si è trovato alle prese con una bizzarra discussione con il figlio che, neanche a dirlo, ha fatto il giro del web.

Nel filmato, postato da Fedez sul suo profilo Instagram, il rapper chiede al figlio se sa chi si chiami Federico. Ma il bimbo lo spiazza: «Non lo so...». Ne nasce un dibattito irresistibile. Fedez spiega al figlioletto: «Io mi chiamo Federico...». Ma lui non ci sta: «No, tu ti chiami Fedes...». Il rapper scoppia a ridere e ci riprova: «No, Fedez è il nome d'arte. Io mi chiamo Federico. Come Spiderman che con la maschera è Spiderman e senza maschera è Peter Parker».

Il bimbo insiste: «Tu sei Fedes...». Il papà chiede incredulo: «Ma tu non puoi chiamarmi Federico?». Ma Leone è irremovibile: «No...». Fedez alla fine si arrende: «Ok, va bene...». Immediati i commenti dei fan: «Ma è troppo tenero...». E ancora: «Che amore...». E c'è chi ci scherza su, ironizzando sul titolo del brano sanremese di Fedez: «Chiamami per soprannome...». Ed è boom di like.

