Chiara Ferragni lancia il mini vestito da sera dedicato a Vittoria. Ecco il prezzo da capogiro. Fan increduli: «Che principessa». Oggi, l'impreditrice digitale ha lanciato un nuovo modello della linea per neonati New Born. Si tratta di un vestitino elegante rosa antico, con culotte in satin abbinate.

Sul sito Chiara Ferragni Brand, il mini abito da sera viene descritto così: «Abito com maniche a palloncino e colletto, bottoni in madreperla e fodera in twill. Dettagli Eyeheart». Il costo del vestitino è 176 euro e quello delle culotte 54 euro, per un totale di 230 euro. Disponibile nelle taglie 6 e 9 mesi.

L'abito, modello di punta della linea New Born, ha un valore speciale per Chiara Ferragni: «Lo indosserà Vittoria venerdì sette maggio in occasione del mio compleanno». Immediati i commenti dei fan: «Stupendo». E ancora: «Meravigliosa la Vitto con questo vestitino». Neanche a dirlo, è boom di like.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Maggio 2021, 23:26

