Chiara Ferragni lancia il completo da runner, ecco il prezzo da capogiro. Fan delusi: «Bello ma troppo caro»

Chiara Ferragni lancia il completo da runner, ecco il prezzo da capogiro. I fan: «Bello ma caro». L'imprenditrice digitale ha lanciato una nuova linea firmata Chiara Ferragni Brand . Questa volta si tratta di un completo sportivo bicolor rosa e arancione, composto da shorts, felpa e berretto.

Sul sito, Chiara Ferragni Brand il completo viene presentato così: «Felpa in nylon bicolore rosa e arancione con tasche sul davanti e patch "Eyelike" in silicone. Made in Italy. Shorts sportivi in nylon bicolore rosa e arancione con elastico in vita. Patch "Eyelike" in silicone sul davanti. Made in Italy». Il costo del completino è 125 euro per i pantaloncini, 195 euro per la felpa e 75 euro per il cappello. Per un totale di 395 euro.

Immediati i commenti dei runner fan: «Stupendo rosa e arancione». E ancora: «Voglio tutto». Ma c'è chi resta deluso: «Bellissimo, ma caro...». E intanto si attende il sold out.

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Maggio 2021, 22:43

