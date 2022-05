Fedez e Chiara Ferragni, il post con la cicatrice che emoziona i fan: cosa ha scritto

Fedez e Chiara Ferragni emozionano i loro fan social con un post. «Quando ti viene data un'altra possibilità capisci quanto sia importante non sprecarla», scrive così il rapper su Instagram corredando il post con una gallery di foto che si apre con lui abbracciato a Chiara Ferragni sul terrazzo della loro casa di City Life a Milano e prosegue con una serie di foto di Fedez quando era ricoverato all'ospedale per il tumore che lo ha colpito qualche mese fa. In particolare evidenza, la cicatrice simbolo dell'operazione subita che risalta anche nel corpo pieno di tatuaggi di Federico.

Ed è proprio a quell'esperienza complicata nella vita, che Fedez fa riferimento in questo post che ha commosso i suoi fan. Tantissimi i commenti emozionati , anche di amici e colleghi vip. "Le cicatrici sono la mappa segreta di ognuno di noi, sei forte Federico1 Mostrala con orgoglio", scrivono. " Che forza" sottolinea Samuele Bersani. Bisogna vivvere ogni giorno come fosse il primo", evidenzia una ragazza che, pure lei, ha dovuto combattere contro un tumore.

