Amici, un insegnante verso l'addio al programma? L'indiscrezione: «In sostituzione un ex allievo»

Amici 21 è arrivato alle ultime battute con la finale che andrà in onda domani e già si parla della prossima edizione che molto probabilmente non vedrà rinnovato l'intero cast degli insegnanti. Si vocifera infatti che potrebbero esserci ulteriori cambiamenti nel corpo docenti della 22esima edizione, dopo l’ingresso di Raimondo Todaro e l’uscita di scena di Arisa dell’anno scorso. Un insegnante dovrebbe dire addio alla trasmissione per poi essere sostituito da un ex allievo.

Le coppie "Cucca Todo" e "Zerbi Cele" non sarebbero toccate da questi cambiamenti. A svelare il nome di chi potrebbe andarsene è stato è stato Amedeo Venza oggi sul suo profilo Instagram: si tratterebbe di Anna Pettinelli. La conduttrice radiofonica gode della simpatia dei fan di Albe e Aka7even, ma per ora si tratta di semplici indiscrezioni.

Sempre Venza ha riportato che potrebbe arrivare un ex allievo tra i professori della prossima edizione. «Potrebbe essere sostituita da un ex allievo», si legge infatti. In passato già Emma, vincitrice di una delle edizioni più seguite, ha seguito i ragazzi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Maggio 2022, 16:19

