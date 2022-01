Fedez alle prese con gli omogeneizzati di Vittoria: interviene Leone, poi il disastro

Lavorare stanca, fare i papà di più. Lo dimostrano le ultime storie condivise da Fedez, alle prese con i gli omogeneizzati di Vittoria, che la piccola sembra non gradire affatto. Tornato da poche ore sui social, dopo la preoccupante assenza degli ultimi giorni, il marito di Chiara Ferragni è di nuovo in vena di condivisione e, come sempre, i protagonisti delle sue giornate sono i figli Leone e Vittoria.

Fedez alle prese con gli omogeneizzati di Vittoria

«Inizio del drama» scrive Fedez mentre prova a imboccare la bimba. Il cucchiaino di frutta non riesce ad arrivare mai a destinazione perché Vittoria allontana la testa, si fa schermo con le mani, scalcia. Insomma, di mangiare non ne vuole sapere e l'omogeneizzato finisce quasi tutto sul seggiolone. «Svolgimento del drama»: convinto che l'intervento del fratello potrà essere d'aiuto nell'impresa, Fedez prende in braccio Leone, che però resta coinvolto in un piccolo incidente. Sporcato dalla sorella ribelle che continua a rifiutare il cibo, il piccolo si arrabbia: «Vitto monella» grida Leo, prima di alzarsi e andarsene contrariato.

Fedez alle prese con gli omogeneizzati insieme ai figli Leone e Vittoria.

Di colpo l'illuminazione: Fedez scopre che la figlia resta incantata dal rumore di quello che ha tutta l'aria di essere un barattolo di caramelle. Presolo in mano, comincia a scuoterlo come fosse uno shekere e attira subito l'attenzione della bambina, riuscendo finalmente a imboccarla. «Ingannata, ti ho ingannata!» esulta soddisfatto il papà.

La figlia Vittoria a fine pasto.

Tutto sembra risolto per il meglio, fino a quando il cantante non chiede nuovamente l'intervento del figlio: «Dobbiamo distrarre la Vitto con questo – gli spiega Fedez, scuotendo la scatolina –, lei si distrae, io le do da mangiare». Il piano perfetto, se non fosse per Leone che rovescia tutte le caramelle a terra! «Non è andata male dai» scrive infine Fedez, disarmato e arreso davanti all'ostinazione della figlia. La pappetta di frutta è ovunque tranne che nel pancino della piccola, ma per oggi va bene così.

