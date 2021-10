Chiara Ferragni rompe il silenzio sulla salute della piccola Vittoria, il messaggio social: «Migliora, speriamo continui così»

Aggiornamenti da casa Ferragnez: «Passo dopo passo la piccola Vittoria migliora» ha scritto Chiara Ferragni in una storia Instagram nel tardo pomeriggio di lunedì. La piccola Vittoria, ricoverata per la seconda volta sembra star meglio. «Speriamo continui così anche nei prossimi giorni» continua la Ferragni.

L'imprenditrice digitale ringrazia tutti coloro che sono stati vicini a lei e Fedez in questi giorni, e ancora lo sono, attraverso messaggi affettuosi e premurosi: «Grazie a tutti per i bellissimi messaggi e per tenerci nei vostri pensieri».

