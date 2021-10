Wanda Nara, Eros Ramazzotti esce allo scoperto: «Su di me voci surreali. Ecco la verità»

di Danilo Barbagallo

Eros Ramazzotti parla di Wanda Nara. Il cantante Eros Ramazzotti, ultimamente additato come una delle possibili cause nella crisi matrimoniale tra Wanda Nara e Mauro Icardi, ha raccontato la sua versione dei fatti: «Surreali voci - ha spiegato - che riguardano la mia sfera privata».

Eros Ramazzotti parla di Wanda Nara. Il cantante Eros Ramazzotti ha negato il suo avvicinamento alla procuratrice sportiva Wanda Nara, in crisi matrimoniale con il calciatore Mauro Icardi: «Ancora una volta – ha fatto sapere in un’intervista a “Oggi” - mi trovo costretto a dover smentire alcune surreali voci che riguardano la mia sfera privata. Con la signora Wanda Nara ho un rapporto di conoscenza che dura da circa un decennio. Per un periodo abbiamo anche frequentato la stessa palestra a Milano, in zona San Siro».

Tra Eros Ramazzotti e Wanda Nara soltanto stima e rispetto: «Lei era ed è una mia fan e tra noi c’è grande stima e rispetto. Mi sono sentito pertanto in dovere nei giorni scorsi di esprimerle privatamente la mia solidarietà in questo momento così doloroso e complesso della sua vita. Le insinuazioni che stanno circolando in rete e su alcune testate giornalistiche rispetto al mio rapporto con la signora Nara sono totalmente infondate oltre che indelicate e inopportune».

