Massimo Boldi pazzo per Chiara Ferragni: sotto alla foto la proposta 'indecente'

Bollenti spiriti perche sembra apprezzare il vertigionosoLa foto della influencer con un mini dress nero, aderente, completamente scoperto su di un lato, che lascia fantasticare sull'assenza dell'intimo, aveva scatenato i suoi followers e tra loro anche l'attore Massimo Boldi.Il cipollino italiano, tornato in coppia con De Sica nella sfida dei cinepanettoni, avrebbe proposto alla fashion blogger un ruolo in uno dei loro film. «Chissà se Chiara Ferragni avrebbe tempo e voglia di fare il film di Natale con Massimo Boldi», così ha scritto l'attore sul suo profilo Instagram, condividendo lo scatto della Ferragni e taggandola, forse perché speranzoso di una risposta. Per ora però nessun commento è arrivato da Chiara che nella carriera cinematografica non si è mai cimentata.Probabilmente la Ferragni non ha nemmeno nessuna intenzione di lasciare la moda per altri lidi e nel silenzio della sua risposta (assente) si è mosso il fragore dei like dei followers di Boldi che almeno ne hanno premiato l'audacia con un post da 15 mila like.