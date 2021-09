Chiara Ferragni distrutta scoppia in lacrime, la reazione di Leone spiazza tutti: «Ma che fa?». In una serie di stories su Instagram, l'imprenditrice digitale ha documentato un momento di emozione che l'ha vista protagonista. E la reazione inaspettata del figlioletto di tre anni. Ma andiamo con ordine.

Leggi anche > Totti compie 45 anni, il gesto di Ilary Blasi su Instagram preoccupa i fan: «Si sono lasciati...»

Nel filmato, Chiara Ferragni sta trascorrendo la serata in casa con il marito Fedez e il piccolo Leone. Baby Vittoria è già a letto. La famiglia Ferragnez sta guardando (per l'ennesima volta) il film Toy Story, il lungometraggio preferito dell'influencer e del bambino.

Ma alla fine del film accade qualcosa di inaspettato. Chiara Ferragni si commuove e scoppia in lacrime. Ma è la reazione di Leone a spiazzare tutti. «Mamma non c'è niente da piangere, non c'è niente!», esclama il piccolo infastidito. Poi quando Chiara prova ad abbracciarlo, Leone si divincola e scappa via. Fedez chiosa ironico: «Chiara piange e Lello se ne sbatte». Risate social.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Settembre 2021, 22:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA