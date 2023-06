Chiara Ferragni, colazione da urlo a Portofino: «Focaccia e pizza? Sto sognando»

di Redazione Web

Estate, tempo di mare, sole e... focaccia. Lo sa bene Chiara Ferragni, che attraverso le sue Instagram stories, ha informato i suoi fan del suo approdo a Portofino. E non solo. Nelle ultime ore, l'influencer ha pubblicato alcuni scatti in cui ha mostrato la sua colazione. «Focaccia and pizza for breakfast? Am I dreaming», che tradotto significa: «Focaccia e pizza a colazione? Sto sognando», ha scritto Chiara a corredo di uno scatto pubblicato nelle sue Instagram stories.

Chiara Ferragni al concerto dei Coldplay, i fan furiosi: «Non finge nemmeno che le abbiano regalato i biglietti»

Chiara Ferragni, al concerto dei Coldplay con la sorella Francesca e Chiara Biasi. I fan notano un dettaglio

Continua il suo giro per l'Italia e dopo la tappa nella meravigliosa Puglia è tornata a Milano per l'evento Love Mi organizzato da suo marito Fedez.

Questa volta, quindi ad accoglierla è la Liguria dove l'influencer si gode l'inizio dell'estate. Già nei giorni scorsi, Chiara, aveva già proposto la focaccia pugliese come patrimonio dell'umanità. Un cibo a cui lei non sa dire proprio di "no".

D'altronde, com'è che si dice? «Colazione da re, pranzo da principe, cena da povero». Potrebbe sembrare una frase scontata, ma in realtà è un detto racchiude una grande verità.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Giugno 2023, 14:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA