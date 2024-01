Chiara Ferragni e Fedez, voglia di normalità: lezioni di cucina con Vittoria da nonno Franco. Il risotto “burro-cacao”

di Alessia Di Fiore

Chiara Ferragni e Fedez... cambiano vita. Ancora giornate in famiglia per i Ferragnez che, al posto della frenetica vita di un tempo, stanno dimostrando di avere bisogno del supporto e del calore dei parenti più cari. Giorni fa hanno ospitato la sorella di Chiara, Francesca, e il figlio Edoardo, per trascorrere un pomeriggio di giochi insieme.

Oggi invece è il turno di nonno Franco, papà di Fedez, che si è recato a casa Ferragnez per cucinare un buon risotto. Con lui, una piccola aiutante, Vittoria, che ha raggiunto il nonno in cucina per assisterlo nella preparazione del pranzo.

Risotto burro-cacao

Non sono mancate le risate scatenate dalla piccola della famiglia che quando è arrivato il momento di aggiungere il burro lo ha definito “burro cacao” strappando un sorriso a tutta la famiglia. Poi ha aiutato il nonno nell’impiattamento.

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Gennaio 2024, 15:44

