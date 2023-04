Chiara Ferragni ordina una cotoletta «da 320 euro» a Dubai: critiche social, ma il prezzo è sbagliato. Ecco quanto costa (davvero)

di Redazione web gossip

Vacanze di primavera per Chiara Ferragni e Fedez che, insieme ai figli Leone e Vittoria, sono volati a Dubai. E, come al solito quando si tratta di Ferragnez, non mancano le polemiche. Sui social in molti hanno sottolineato che il rapper, solo qualche settimana fa, aveva promesso che non avrebbe mai più messo piede nella capitale degli Emirati Arabi Uniti perché sarebbe (a suo dire) una sorta di «Disneyland degli orrori». Ma gli attentissimi utenti dei social hanno preso di mira anche la Ferragni, sebbene per un motivo davvero singolare: ha ordinato una cotoletta al ristorante.

Non una cotoletta qualsiasi, chiaramente. Ferragni e Fedez sono infatti andati a cena nel ristorante di Niko Romito, lo chef tre stelle Michelin, all'interno del lussuoso resort Bulgari che li ospita a Dubai. In una storia Instagram postata dall'imprenditrice digitale si scorge una cotoletta, così gli investigatori social sono andati a consultare il menù per scoprirne il prezzo: «Costa 320 euro», scrivono in molti su Twitter.

Quanto costa la cotoletta di Chiara Ferragni?

Ma c'è un errore. Il prezzo è in dirham, la moneta locale. In euro la «cotoletta di vitello alla milanese» ordinata da Chiara Ferragni costerebbe 80 euro. Un prezzo in linea con gli altri ristoranti Bulgari. Un prezzo decisamente inferiore, ma per qualcuno comunque eccessivo trattandosi di una semplice fettina panata. I critici, del resto, sono sempre dietro l'angolo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Aprile 2023, 21:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA