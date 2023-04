Giaele De Donà: «Stasera reunion con Alberto, Milena e...». Ecco chi ci sarà del GfVip

di Redazione Web

Giaele De Donà, ex concorrente del GfVip, ha pubblicato nelle sue ultime Instagram stories alcuni video dove ha confermato una reunion questa sera con gli altri concorrenti della casa.

L'ex gieffina, in compagnia di Alberto De Pisis e Milena Miconi ha raccontato di essere in viaggio per Roma. «Stasera ci sarà una reunion e ci divertiremo tantissimo», ha sottolineato Giaele.

Sono video simpatici quelli pubblicati nelle Instagram stories di Giaele, che trasmettono la gioia che hanno i concorrenti nel rivedersi. Infatti, lo stesso Alberto ha cercato di ironizzare sulla situazione menzionando il rapporto di Giaele e Milena.

«Siete delle false»

«Siete delle false, in case litigavate sempre mentre adesso è tutto "amore", ha detto sorridendo Alberto. Ma Giaele non si è scomposta da quanto detto dall'ex concorrente del GfVip. Anzi, ha addirittura confermato: «Io e Milena litigavamo perché lei diceva che in Casa non facevo nulla e non aiutavo a pulire», ha spiegato sorridendo l'influencer.

Ora, da dubbio nasce dubbio: chi sarà presente alla reunion di questa sera?

Si riunirà "tutto" il gruppo degli Spartani?

Non ci resta che aspettare.

