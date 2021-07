Chiara Ferragni incanta Cannes con il mega abito mantello. Ma un dettaglio fa infuriare i fan: «Che hai fatto?». Ieri, l'imprenditrice digitale ha calcato il red carpet glamour del Festival di Cannes. E neanche a dirlo, ha attirato l'attenzione dei fan con un outfit fuori dal comune.

Chiara Ferragni ha indossato un abito color limone firmato Giambattista Valli. Il look stile impero, dalle forme over ha stregato i presenti. A sorprendere, il mega mantello principesco. Poi il tocco green. La decorazione floreale del décolleté è stata realizzata con alluminio riciclato dalle capsule di caffè. Per l'acconciatura, la moglie di Fedez ha scelto capelli sciolti e due treccine fiabesche. In stile principessa Disney.

Immediati i commenti dei follower su Instagram. «Stupenda, sei un incanto». E ancora: «Magica, sembri una principessa». Ma una parte dei fan non avrebbe gradito l'outfit di Chiara: «Tu sei bellissima, ma questa volta non approvo il look». E ancora: «Il colore e la forma non ti donano». E c'è chi ci scherza su: «Ma il colore lo hai scelto al buio?». Tantissimi anche i complimenti. E le foto da "principessa" fanno il giro del web.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Luglio 2021, 11:28

