Chiara Ferragni, Leone la vede su un cartellone pubblicitario. La sua reazione spiazza tutti: «Ma che dice?»

Chiara Ferragni a Cannes, Leone la vede su un cartellone pubblicitario. La sua reazione spiazza tutti: «Ma che dice?». In questi giorni, l'imprenditrice digitale si trova a Cannes per promuovere il suo temporary bar e per partecipare al red carpet del Festival.

Il figlioletto di tre anni l'aspetta a Milano con papà Fedez, tata Rosalba e i nonni. Ma un gesto del bimbo lontano dalla mamma ha sciolto il cuore dei fan. In un video postato da Chiara Ferragni su Instagram, Leone in macchina vede un cartellone pubblicitario gigante in cui è ritratta mamma Chiara.

"L'autista", forse nonno Franco, si avvicina al mega manifesto e chiede al piccolo: «La vedi?». Leone a quel punto spiazza tutti scandendo con tenerezza: «La mia mamma». Immediati i commenti commossi dei fan: «Orgoglioso della sua mamma, che amore». E ancora: «Al posto di Chiara sarei scoppiata in lacrime, troppo dolce». «Leone ci fa commuovere». Il tenero video fa il giro del web.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Luglio 2021, 20:46

