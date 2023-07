Elisabetta Canalis, la maschera con le luci led per la beauty routine: cos'è e quanto costa

di Redazione web

Elisabetta Canalis in Sardegna «splende come il sole». A sottolineare la sua naturale bellezza sono proprio i fan della showgirl che si stanno godendo gli scatti di lei al mare, in costume o in tuta, ma sempre curatissima. In effetti, la beauty routine di Elisabetta Canalis ha un piccolo segreto tecnologico: scopriamo insieme di cosa si tratta.

Elisabetta Canalis e la gravidanza: «Ero spaventatissima, sembrava un alieno». Le confessioni a Diletta Leotta

Elisabetta Canalis, il retroscena sul divorzio da Brian Perri: «Voleva farle smettere il kickboxing, tornava ricoperta di lividi»

Segreto di bellezza per Elisabetta Canalis

Poche ore fa, Elisabetta Canalis ha pubblicato nelle sue stories di Instagram un video in cui la si vede indossare una maschera al led.

La maschera al led

La maschera rigida a led è un prodotto all'avanguardia che utilizza la terapia della luce per ringiovanire la pelle del viso. Questa tipologia di maschera agisce stimolando la produzione di collagene ed elastina a livello cellulare utilizzando una combinazione di luce rossa, infrarossa.

Usarla è semplicissimo: una volta accesa, si poggia sulla pelle detersa e asciutta. Si lascia agire dai 5 ai 30 minuti in base al tipo di problema da trattare e al colore di led utilizzato.

La terapia a luce rossa può essere eseguita in ambienti professionali, come saloni di bellezza o centri dermatologici, come dall'estetista, oppure direttamente a casa, con un dispositivo domestico come quello utilizzato da Elisabetta Canalis. Il prezzo quindi può variare dai 30 euro (per una seduta) ai 500 euro (per usare la maschera a casa).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Luglio 2023, 10:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA