C'è Posta Per Te, Giuseppe chiede scusa al figlio Manuel che, però, non apre la busta: «Mi sembrava giusto dargli la possibilità di parlare»

Maria De Filippi ha raccontato la storia di Manuel e di suo padre Giuseppe. A contattare C'è Posta Per Te è stato il papà del ragazzo che ha chiesto di invitarlo per cercare di avere un confronto con lui e, magari, riallacciare un rapporto ormai spezzato. Il confronto tra i due, però, inizialmente, non c'è stato perché il ragazzo non ha voluto sentire le scuse del genitore, poi, ha cambiato idea e si è seduto di nuovo sul divanetto per ascoltare le parole di Giuseppe. Tuttavia, Manuel ha messo subito in chiaro: «Sembrerò una persona orribile, ma lui non lo voglio nella mia vita. Sto meglio senza, perché prima quando c'era lui, forse non ero vero io nei "sentimenti" che esprimevo».

La storia

Maria De Filippi ha raccontato la storia di papà Giuseppe e del figlio Manuel. Tutto è cominciato due anni fa, quando il nipote di Giuseppe e suo padre si sono ammalati e lui, allo stesso tempo, era molto preso dal lavoro. Per tutto ciò che gli stava capitando, Giuseppe ha messo un po' da parte la famiglia, i due figli, Manuel e Cristian, e la moglie. In quel periodo, ha conosciuto una donna e ha intrapreso con lei una relazione extraconiugale. Giuseppe ha cercato di lasciare la donna con cui stava ma non ci è riuscito: ha confessato tutto alla moglie, si è separato e se n'è andato di casa. Con l'ex moglie e il figlio più piccolo, Giuseppe ha un rapporto ma con Manuel no perché il ragazzo non riesce a perdonare i comportamenti del padre.

Giuseppe, dopo che Manuel ha accettato di ascoltarlo, ha detto: «Ti vorrei chiedere scusa.

Questa è la storia di un padre e di un figlio! #CePostaPerTe pic.twitter.com/22yXRVD1yy — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) March 2, 2024

Il finale

Giuseppe, poi, ha concluso il suo discorso dicendo: «Ho capito che ho due figli che per me sono tutto, non riesco a trovare qualcosa che abbia un valore superiore al vostro. Mi manchi tanto Manuel ma il fatto di non condividere la mia quotidianità con te, azzera il senso di tutto. Sei diventato un uomo e io mi sono perso anche questo passaggio, dall'ultimo anno di liceo fino a ora. Ho fatto degli errori e lo so». Manuel ha risposto: «Mi dispiace, io l'ho ascoltato ma non voglio incontrarlo perché non trovo l'utilità in questa cosa. Lui non sa minimamente il dolore che ha causato a mia mamma che è il triplo di quello che abbiamo subito io e mio fratello». Alla fine, Manuel è uscito dallo studio e, così, ha fatto anche Giuseppe che, nonostante il non-incontro, ha detto di essere contento per aver spiegato al figlio la sua posizione.

