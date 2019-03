Stefano De Martino di nuovo con Belen: i due sorpresi insieme, ecco dove

Ultimo aggiornamento: 17:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non c’è l’ufficialità, visto il riserbo a riguardo dei diretti interessati, ma trasembra proprio che sia tornato il sereno e l’amore. La relazione con Andrea Iannone, anche lui ora felicemente fidanzato , è definitivamente archiviata e nonostante i numerosi flirt che le sono stati attribuiti Belen trascorre sempre più tempo con l’ex ballerino di “Amici”.Se infatti fino a qualche tempo fa era impossibile vedere i due assieme, ultimamente Belen e Stefano fanno praticamente coppia fissa e, quando non sono accomagnato da Santiago, riescono a ritagliare sempre un po’ di tempo per loro.Stefano qualche notte fa è stato sorpreso entrare di notte a casa della Rodriguez per uscirne la mattina successiva e stavolta ha deciso di accompagnarla dal parrucchiere. “Chi” li ha infatti fotografati insieme: mentre Belen è sotto le cure del suo coiffeur di fiducia, De Martino rimane molto sorpreso dall’inaspettato arrivo dei paparazzi...