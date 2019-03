Belen e Stefano De Martino sono tornati insieme? Cecilia Rodriguez svela la verità

Ultimo aggiornamento: 21:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ormai da settimane si rincorre la voce di un riavvicinamento tra la showgirl argentina e il conduttore di Made in Sud, ma dai diretti interessati non sarebbe arrivata ancora nessuna conferma., la sorella di Belen, in un'intervista a Nuovo avrebbe detto la sua.Come riporta il Giornale, che avrebbe ripreso l'intervista, queste le parole di Cecilia: «È come quando si rompe un bicchiere, puoi provare a rimettere insieme i pezzi ma non sarà mai come prima. Però mai dire mai.E poi Stefano è il papà di Santiago. Nel caso la famiglia potesse riunirsi sarei contenta. Basta che non facciano scelte avventate… Se vogliono tornare insieme perché hanno bisogno l’uno dell’altra e lo fanno anche per il bene del loro figlioletto».Di recenteOra le parole di Cecilia. Ritorno di fiamma o fuoco di paglia? Staremo a vedere.