Belen Rodriguez: «Un risveglio violento! Ho sonno, andiamo a ballare va»

Questa mattina, la showgirl argentina Belen Rodriguez, ha raccontato sui social di aver subito «un risveglio violento» per poi mostrare ai follower la sua mattinata all'insegna della danza in compagnia della figlia Luna Marì.

Da qualche settimana, Belen ha ripreso una vecchia passione che si era lasciata alle spalle da tempo, e con la prospettiva di ricominciare una nuova vita di pace e serenità, ha deciso di iscriversi a un corso individuale di danza.

La Rodriguez, è da poco rincasata da un viaggio solitario in Scozia, che date le recenti voci sulla sua rottura con il compagno, Elio Lorenzoni, è stato avvertito dai media e dai suoi follower come una vera e propria fuga dalla realtà: un'occasione per meditare sulle proprie scelte di vita lontano da tutto e da tutti.

Ma a quanto pare alla showgirl non è bastato un weekend per raccogliere i propri pensieri e venirne a capo, fatto sta che una preoccupazione generale si inizia a insinuare nelle persone che la circondano e che la seguono sui social: Belen non è più quella di una volta e il suo malessere è palpabile.

