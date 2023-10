Belen Rodriguez come sta? L'assenza sospetta sui social e la lontananza dei figli

di Redazione web

Come sta Belen Rodriguez? Se lo chiedono milioni di fan che da settimane hanno notato il dimagrimento e l'assenza social e televisiva della showgirl. Dopo la separazione da Stefano De Martino, di cui il conduttore ha parlato a Belve, la 39enne argentina pare abbia deciso di ritirarsi a vita privata, lontano dai riflettori.

Oggi, che è il compleanno del suo ex compagno e marito, la showgirl non si palesa e, mentre il figlio Santiago, di 10 anni, trascorre la giornata col papà; la piccola Luna Marì, nata dall'amore con Antonino Spinalbese è a casa della nonna. Ma capiamo insieme cosa sta accadendo.

Stefano De Martino, il compleanno (senza Belen) e la dolce dedica a Santiago: «Grato d'averti nella mia vita»

Belen Rodriguez dimagrita, Cecilia e la mamma Veronica Cozzani corrono in suo aiuto

Belen Rodriguez in "silenzio stampa"

Belen Rodriguez non è mai stata così tanto sotto i riflettori quanto adesso che cerca di scapparne.

In altre parole, la showgirl ha deciso che non si sottoporrà alla gogna mediatica in un momento così delicato, dopo la separazione con Stefano De Martino e dopo la nascita della storia d'amore con Elio Lorenzoni. L'ex marito non si è sottratto a questo tipo di visibilità e, sul tema, ha avuto un'intervista a Belve, da Francesca Fagnani, durante la quale aveva detto: «Non sono un santo, ma non ci siamo lasciati per un tradimento».

Lontana dai figli

La pausa, però, pare che Belen Rodriguez se la sia presa anche dai figli: Santiago, oggi, è in compagnia del papà per festeggiare il suo 34esimo complenno. Luna Marì, invece, è tra le braccia della nonna, la mamma della showgirl, pronta a prendersene cura e a preoccuparsi per i nipoti quando serve una mano per i figli.

A domandarsi tutti, però, dove sia Belen Rodriguez, sono proprio i fan che non hanno "sue notizie" da settimane e che associano, alle poche e sporadiche apparizioni pubbliche, un dimagrimento e uno sguardo spento che non convincono nessuno.

