Stefano De Martino, il compleanno (senza Belen) e la dolce dedica a Santiago: «Grato d'averti nella mia vita»

Stefano De Martino ha festeggiato i suoi 34 anni oggi, 3 ottobre. Il ballerino di Amici e conduttore affermato di Rai2 sta trascorrendo il tempo con il figlio Santiago, avuto dalla sua ormai ex moglie Belen Rodriguez. La situazione tra i due ex coniugi è molto delicata e la showgirl argentina non sta trascorrendo un periodo facile. I fan sono preoccupati per il suo veloce dimagrimento (ha rivelato di aver perso oltre 7 chili) e Stefano ha preferito non raccontare la sua situazione durante la sua ultima intervista a Belve, da Francesca Fagnani.

Dopo la loro separazione, Stefano ha preferito focalizzarsi sul figlio Santiago. Tuttavia, nelle ultime settimane, sono uscite alcune foto che lo ritraggono insieme a quella che potrebbe essere la sua nuova fiamma, Martina Trivelli.

Stefano De Martino e Martina Trivelli: «Non è solo un'avventura»

Stefano De Martino a Belve: «Sono ignorante, mi sento un asino... attacca il leone al momento giusto». Frecciatina a Belen?

Stefano De Martino ha condiviso con i suoi fan una dedica molto dolce: «Oggi compio 34 anni.

Chissà se questa sera festeggerà il suo compleanno anche insieme a Martina Trivelli, la presunta nuova fiamma con cui è già stato paparazzato più volte...

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Ottobre 2023, 15:09

