Belen Rodriguez, addio a Mediaset ma c'è un nuovo programma tv per lei? Ecco dove

Se da Mediaset è andata via (o è stata mandata via secondo alcuni), non di certo la carriera di Belen Rodriguez è giunta al capolinea. Anzi. Nuove indiscrezioni circolano in questi giorni sul futuro della showgirl. A lanciare spoiler è Dagospia che sostiene che per Belen potrebbero aprirsi le porte di Discovery, con una trasmissione che le sarebbe stata cucita addosso dal gruppo, il quale ha recentemente accolto anche Fabio Fazio,Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Sarà vero?

I rumors

Alle Iene, Belen sarà sostituiita da Veronica Gentili, giornalista e conduttrice di Controcorrente.

L'addio a tutto

Ma per Belen l'addio a Mediaset non è stato l'unico. Negli ultimi giorni, infatti, circolano anche voci su una crisi con Stefano De Martino. La modella era stata paparazzata pochi giorni fa al compleanno di Ignazio Moser, mentre mostrava un certo affiatamento con l’imprenditore Elio Lorenzoni. Tanto che avrebbe lasciato la casa nel cuore di Brera per trasferirsi all’hotel Excelsior Gallia di Milano, così da stare con la presunta nuova fiamma e sfuggire ai paparazzi che avrebbero assediato la sua abitazione.

