Belen, Luna Marì compie due anni. La dedica della mamma emoziona i fan: «Quanta tenerezza». Ma nelle foto manca qualcuno

di Redazione Web

Per la piccola Luna Marì, figlia di Belen e Antonino Spinalbese, ieri 12 luglio è stato un giorno speciale: la piccola ha festeggiato il suo secondo compleanno. Per l'occasione, mamma Belen ha organizzato una piccola festa di compleanno in famiglia.

Nei video che la showgirl ha pubblicato nelle sue Instagram stories è possibile notare la presenza della sorella Cecilia Rodriguez ma anche dell'ometto di casa, Santiago. Chi non compare è proprio lui: Stefano De Martino.

Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, lo scatto scaccia crisi sull'auto d'epoca: i fan sognano

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, è crisi: la foto senza fede che conferma la rottura

La dedica di Belen per Luna Marì

«Auguri al mio sole di Luna.

Poi, nelle ultime ore, Belen ha pubblicato un secondo post con una didascalia a corredo: «Buon compleanno amore mio», postando alcune foto della bella serata. Look floreale sia per lei che per la piccolina di casa, entrambe romantiche nei loro abiti dai colori delicati.

Santiago è l'ometto che si è occupato di di gonfiare i palloncini e al momento delle candeline ha assistito alla piccolina. Alla fine è stato lui a soffiare sulla fiamma perché Luna Marì riusciva a farlo da sola.

Una piccola festa in famiglia che ha reso speciale il giorno di compleanno della piccola Luna Marì.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Luglio 2023, 12:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA