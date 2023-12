Belen, l’ex Gianmaria Antinolfi sulla rottura con Stefano De Martino: «Magari questa volta…»

di Cristina Siciliano

Gianmaria Antinolfi, ex concorrente del GfVip, ha avuto una breve relazione con Belen nell'estate 2020. I due sono stati beccati insieme per la prima volta a Capri, durante i festeggiamenti per il compleanno dell'ex gieffino. Di conseguenza, nelle ultime ore Gianmaria Antinolfi ha espresso la sua opinione in merito alla rottura tra la showgirl argentina e Stefano De Martino. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Le parole di Gianmaria Antinolfi

«Non ho visto l'intervista di Belen a Domenica In - ha sottolineato Gianmaria Antinolfi in un'intervista a Casa Sdl -. Io voglio molto bene a lei, penso che quando una storia finisca ci sono delle ragioni importanti alla base, poi riprovarci è stata una perdita di tempo. Se un bicchiere è rotto è rotto. Magari questa volta penserà a se stessa ed io sono molto contento per lei».

L'ex gieffino ha aggiunto: «Posso solo parlare bene di Belen perché è una persona piena di energia, con mille argomenti ed è giusto che sia felice e venga valorizzata».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Dicembre 2023, 10:23

