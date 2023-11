Belen, matrimonio e figlio con Elio in arrivo? Lei: «Ho sempre vissuto di pancia». E i fan notano le fedi

di Redazione Web

Belen Rodriguez convola a nozze? È ciò che si stanno chiedono tutti negli ultimi giorni, dopo il ritorno della showgirl dalle Maldive, in compagnia del suo amato Elio. I due fanno coppia fissa da poco più di cinque mesi, ma si conoscono da molto prima, così come ha sempre dichiarato la stessa Belen, decantantdo i loro dodici anni di amicizia. Nulla però sfugge agli occhi attenti dei fan, che avrebbero notato fedi già indossate e sfoggiate dall'imprenditore bresciano e dalla modella argentina.

belen ed elio hanno la fede

buonanotte pic.twitter.com/5XBEpNS9z5 — *Martina (@Marti__Ml) October 27, 2023

Belen incinta?

Molti punti interrogativi incuriosiscono i fan e alimentano i rumors sulla vita privata della showgirl e su una possibile gravidanza in arrivo.

Una storia d'amore che sembra essersi consolidata in poco tempo, quella con Elio Lorenzoni, complice anche l'amicizia duratura della coppia. In merito, Belen avrebbe dichiarato: «Lo conosco da molti anni. In questi 12 anni lo vedevo come un amico, poi le cose cambiano. E si può fare in fretta a passare dal bene all’amore».

Dopo il viaggio romantico e in solitudine alle Maldive, resta da capire quando Elio e Belen convoleranno a nozze, dopo il fatidico si che lei avrebbe già annunciato sui social.

Ma la vera domanda che tutti si pongono è se davvero la showgirl argentina abbia chiuso definitivamente il suo cuore a Stefano De Martino, padre del suo primo figlio Santiago, o se questa storia di passione sia l'ennesima per attirare l'attenzione dell'ex ballerino di Amici.

