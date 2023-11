Belen Rodriguez, la frecciatina social: un dito medio «a chi non merita il mio tempo». Ma con chi ce l'ha?

di Alessia Di Fiore

Belen Rodriguez, nelle sue storie di Instagram ha voluto lanciare una frecciatina con tutto l'arco, ma a chi si starà riferendo? Nella foto Belen ha inquadrato il famoso dito medio di Cattelan situato in Piazza degli Affari, er poi scrivere sul cielo blu di milano: «A chi non merita il mio tempo».

Sorge spontanea una domanda: chi è che non merita il tempo di Belen? Essendo appena tornata da una romantica vacanza con Elio Lorenzoni, dove i due si sono fidanzati ufficialmente, viene da pensare che il dito medio non sia dedicato a lui...ma non lo escludiamo. Che la showgirl sia ancora in collera con qualcuno?

Numerose fonti hanno confermato che Belen è stata molto male dopo l'ultima rottura con Stefano De Martino, e che si vociferasse anche di un tradimento... che la showgirl, con questa stories voglia definitivamente chiudere col passato? Speriamo di saperne qualcosa in più domenica 26, quando Belen sarà ospite al salotto di Mara Venier.

Giovedì 23 Novembre 2023, 19:34

