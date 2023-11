Amici, Holy Francisco contro Rudy Zerbi: «Per me è un mitomane». E lui reagisce così

di Marta Goggi

Holy Francisco, allievo della scuola di Amici, e Rudy Zerbi non sono in buoni rapporti da diverso tempo. Il giudice ha sempre criticato la presenza del giovane cantante nella scuola. Questa volta la discussione è nata dopo che Holy si è riferito a Zerbi chiamandolo «mitomane» in un fuorionda.

Il confronto

Holy Francisco ha detto: «Per me Rudy è un mitomane», portando Zerbi a chiedere un confronto con l'allievo, che è stato convocato in studio. Per prima cosa il giudice ha chiesto al cantante di spiegare il significato della parola, mettendolo in evidente difficoltà. Rudy Zerbi ha allora ripreso il ragazzo: «È incredibile, uno che vuole fare l’autore, che vuole scrivere, la prima cosa che dovrebbe fare nella vita è conoscere le parole, il significato delle parole. Mitomane non significa assolutamente quello che peraltro non sei riuscito a spiegare. Pensa che ricchezza di vocabolario hai…».

Il giudice ha allora letto la definizione da dizionario di 'mitomane', aggiungendo poi: « Allora, mi sono inventato io che nella quarta, nona e decima puntata sei arrivato ultimo? Che sei arrivato penultimo nella terza e nell’ottava puntata? Quindi, il ‘mitomane’ sta continuando a dire che in virtù dei tuoi 'grandi risultati' secondo me non dovresti stare qua».

La risposta di Holy Francisco

L'allievo a questo punto ha replicato alle critiche di Zerbi: «Tu mi stai portando dei fatti che sono veri e dei quali sono cosciente, però voglio dirti bene quello che penso. Voi siete professori e siete qui in qualità di educatori. Io mi trovo te che, togliendo la puntata, mi chiami il pomeriggio per portarmi qua con cinque sgabelli». Il giudice ha continuato a mantenere la sua linea, rispondendo: «Smettila di fare la vittima per raccogliere consensi, non sto facendo nulla che non sia fuori dal mio ruolo di professore. Mi hai dato del mitomane che è molto grave».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Novembre 2023, 20:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA