Amici, Holy Francisco sembra pronto a lasciare la scuola: ecco cosa è successo

di Marta Goggi

Nel daily di Amici di oggi, 21 novembre, è nata un'altra discussione tra Rudy Zerbi, professore della scuola e Holy Francisco. Il giudice ha sempre detto di non ritenere corretta la presenza nel programma del cantante, tanto da averlo messo più volte in discussione. Holy, convocato in studio, ha affrontato una discussione con lo stesso Zerby e la sua professoressa di riferimento, Anna Pettinelli.

Le parole di Zerbi

«Non è il posto giusto per te adesso. Credici o no, ma io non ce l’ho assolutamente con te. Anzi mi dispiace che tu non abbia le idee chiare. Tu non hai le idee chiare e non parlo della vita, ma dal punto di vista artistico. E non è una mia idea e basta. Lo dicono i fatti, sei sempre ultimo in tutte le classifiche che vengono fatte. Anche se quella dei brani più ascoltati di Spotify sei terzultimo.

La risposta della Pettinelli

A questo punto Anna Pettinelli è intervenuta difesa del suo allievo: «Se è qui c’è un motivo. Io continuo a vedere il suo potenziale e per me invece sta benissimo dov’è adesso». Holy Francisco ha risposto così a Zerbi, prima di entrare in casetta: «Lei guardi chi ha portato qui dentro in questi anni».

Il pensiero di Holy Francisco

Rientrato dai suoi compagni si è lasciato andare ad uno sfogo: «Sto andando a fare le valigie, sto facendo le valigie, non l’avete capito ancora? Sono venuto qui per farmi prendere per il c**o o cosa?». Quale sarà la decisione del cantante?

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Novembre 2023, 20:30

