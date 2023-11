Elia Fiore eliminato da Amici, la decisione a sorpresa di Emanuel Lo: gli altri allievi scoppiano a piangere

di Marta Goggi

Negli scorsi giorni girava la voce che Elia Fiore, ballerino di Amici, fosse stato avvistato al McDonald's di Roma Tiburtina e che fosse quindi stato eliminato dala scuola. Nel daily di oggi, 20 novembre, è arrivata la conferma di questa decisione: Elia non è più un ballerino del programma.

L'eliminazione

Durante l'ultima puntata del programma, Elia era stato messo in sfida e quindi nessuno si aspettava che uscisse prima di lottare per il banco. È stato Emanuel Lo, maestro del concorrente, a decidere la sua sorte: «Non ti farei fare neanche la sfida, perché io la decisione con te l’ho già presa ed è quella di non continuare questo percorso», ha detto. Delusione tra gli altri allievi, alcuni di loro scoppiati a piangere.

Elia Fiore ha ballato nello studio di Amici per l'ultima volta e poi ha lasciato il programma: «L’ho sempre saputo di essere per pochi, poi il passaggio dal pensarlo al realizzarlo come è avvenuto in questo periodo è brutto. Veramente brutto. Però va beh, è andata così, sono comunque contento di averci provato», ha detto in merito all'eliminazione.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Novembre 2023, 18:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA