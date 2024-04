Giuseppe Giofrè, come ha detto di essere gay ai suoi genitori: «Non volevo fosse un problema»

di Dajana Mrruku

Giuseppe Giofrè autore del suo primo libro, Stidda. Il ballerino e giudice di Amici ha debuttato nell'editoria con un romanzo sulla sua vita, dai primi passi di danza mossi nella sua Sicilia, ai palcoscenici più importanti del mondo accanto a celebrità del calibro di Taylor Swift e Jennifer Lopez, passando per il talent show che lo ha lanciato nel mondo dello spettacolo, Amici.

Durante la presentazione del suo libro a Milano, Giuseppe ha raccontato a Paola Di Benedetto come ha rivelato ai suoi genitori la sua omosessualità e il racconto, spontaneo e sincero, ha commosso molto i presenti.

Giuseppe Giofrè senza filtri

Giuseppe ha raccontato il momento del coming out con i suoi genitori: «Non ho mai avuto la necessità di dire: ‘Sono omosessuale. Sono gay. Mi piacciono i ragazzi’.

Oggi Giuseppe Giofrè è single da quasi un anno, dopo la fine della sua relazione con un ballerino, Adam Vessy: «Sono single da poco. Sto bene. Sono talmente concentrato sul mio ruolo lavorativo, ora, che le distrazioni non andrebbero bene.. No, l’amore non è una distrazione, ma nel momento in cui c’è una relazione magari possono subentrare dei piccoli problemi. Ecco, quando succede io preferisco sempre scappare, e concentrarmi sul primo obiettivo della mia vita: la carriera».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Aprile 2024, 14:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA