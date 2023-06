Giulia Pauselli e il fisico post parto: «Lo sento diverso ma lo amo perché ha fatto grandi cose»

di Redazione Web

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta sono diventati genitori del piccolo Romeo Maria lo scorso 30 agosto 2022. La ballerina professionista di Amici nelle ultime ore ha raccontato ai suoi fan, nelle sue Instagram stories, come ha vissuto la gravidanza, come sente il suo corpo oggi e quali sono state le emozioni «indimenticabili» da mamma. Poi, la ballerina ha svelato per quale motivo lei e il suo compagno hanno deciso di mostrare dopo tanto tempo il volto del figlioletto sui social.

Giulia Pauselli, la foto mentre allatta il figlio fa il pieno di 'like'

Giulia Pauselli incinta all'ottavo mese: «Tra cellulite e smagliature, sono felice così»

Per molti genitori condividere sui social le foto e i video dei propri figli è un’abitudine consolidata, talvolta accompagnata dall’aggiunta di dettagli quali il nome del piccolo, la sua età, dove va a scuola o pratica le varie attività o dove vive.

Giulia Pauselli inizialmente non la pensava così ma nelle ultime ore ha svelato il motivo per il quale lei e il suo compagno hanno cambiato idea: «Eravamo molto spaventati inizialmente - ha sottolineato Giulia Pauselli -.

Poi, ha aggiunto: «Bisogna mantenere un rapporto naturale e di scambio e questa iper protezione non faceva parte di noi. Non ci rappresentava. Oggi posso dire che è bello condividere anche questo aspetto della nostra vita senza dover nascondere la cosa più bella che abbia fatto».

Il rapporto con il corpo

«Lo vedo e lo sento diverso. Ma mi hanno detto che il recupero al 100% lo si ha dopo un anno - ha sottolineato Giulia Pauselli -. La mia percezione del corpo è molto rigida perché la collego sempre a un discorso lavorativo. Dove a prescindere dalla forma il corpo ha bisogno di essere performante».

Poi, ha concluso: «Esteticamente è come prima ma ancora devo recuperare un po' considerando anche l'infortunio al ginocchio. Anche se lo sento diverso lo amo perché è una macchia perfetta che ha fatto grandi cose».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Giugno 2023, 14:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA