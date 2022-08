Giulia Pauselli incinta all'ottavo mese, senza filtri su Instagram: «Tra cellulite e smagliature, sono felice così»

Giulia Pauselli oltre i pregiudizi. Chi ha detto che bisogna nascondersi quando si è in dolce attesa? La ballerina professionista, noto volto di Maria De Filippi, è tornata sui social in bikini per parlare a cuore aperto dei cambiamenti che il corpo sta subendo in gravidanza. Cambiamenti «normali» e «positivi».

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta sono in attesa del loro primo bimbo, la cui nascita è prevista tra circa un mese: «Il 2 settembre», ha confidato Giulia ai suoi follower. La ballerina ha pubblicato una carrellata di storie Instagram in cui si riprende dalla camera da letto e si mostra in un look balneare: un costume a due pezzi e delle infradito, che evidenziano le caviglie gonfie: «Adesso non si vedono, ma fidatevi ci sono».

Cecilia Cantarano nega il flirt con Manuel Bortuzzo: «Io e lui fidanzati? Non lo conosco nemmeno»

Simona Ventura, che schianto al mare: corpo da urlo, il reel infiamma Instagram

Sabrina Ferilli critica Vanessa Incontrada: «Una copertina in meno...». Il commento pungente

«​Vi mostro le mie smagliature»

Ma Giulia Pauselli è felice così, sfoggia il corpo in gravidanza e fa bene. Poi pone l'attenzione alla ritenzione idrica e mostra le smagliature senza alcun filtro: «State serene perché è una partita persa con il gonfiore. Evito di farvi vedere il retro coscia perchè è poco elegante» - dice la Pauselli sorridendo, poi aggiunge: «Non sono Wonder Woman. È tutto nella norma. La cosa che mi ha fatto vivere bene questa condizione è stata la mia ostetrica che mi ha detto: Giulia non ti preoccupare, tutta quest'acqua è latte buono di mamma. Questa frase ha cambiato l'approccio col mio corpo e con questi normalissimi cambiamenti, che sono normali».

«Non salgo sulla bilancia da un po'»

Giulia ha voluto condividere alcune confidenze con i follower, che puntualmente le scrivono in chat per sapere come prosegue la gravidanza. La Pauselli ha dichiarato di prestare molta attenzione all'alimentazione, ma com'è giusto che sia il corpo ha subito dei notevoli cambiamenti e il peso è aumentato. Ma non sa di quanto esattamente: «Me la vivo bene e non salgo sulla bilancia da molto tempo. Non ne sento l'esigenza perchè grazie alle analisi so di stare bene e a me va bene così».

Giulia Pauselli ha mandato un messaggio positivo a tutti i fan, normalizzando i cambiamenti che subisce il corpo in gravidanza, soprattutto giunto all'ottavo mese. Poi ha concluso, quasi commossa: «Guardo il cambiamento con gli occhi pieni d'amore e volevo condividere con voi questo momento. Vi aggiornerò, promesso».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Agosto 2022, 22:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA