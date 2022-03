Amici, Giulia Pauselli ascolta il battito del bimbo per la prima volta: la reazione di Sacchetta

LOLNEWS.IT - Amici ha fatto incontrare Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta tanti anni fa: nel 2015 inizia il loro legame e da poco il loro sogno d’amore è stato coronato con la scoperta della dolce attesa della ballerina. Nel giorno del suo compleanno ha fatto la prima ecografia e per la prima volta ha sentito il battito del piccolo che aspetta: l’emozione è stata indescrivibile anche per il futuro papà Marcello che ha immortalato il momento di gioia. “Grazie per avermi fatto ascoltare la musica più bella che potessi mai udire e che solo una persona speciale come te poteva comporre” ha scritto. “Non vedo l’ora di ballarla insieme, noi 3. Tanti auguri amore mio. Ti amo davvero tanto”. (Foto: Kikapress/RedCommunication – Music: “Summer” from Bensound.com)

