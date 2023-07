Amici, nuovi professori in vista? «Maria De Filippi vuole puntare su tre ex allieve». Ecco chi sono

di Redazione Web

Le news

Dunque, tre ex super allieve, che oggi hanno riscosso un enorme successo nei rispettivi campi, potrebbero tornare a dirigere le squadre della nuova edizione.

Le conferme

E' certo, invece, che i telespettatori ritroveranno Lorella Cuccarini dietro la cattedra. E la stessa conduttrice ha ammesso che sarà ancora presente nel programma nel corso della prossima edizione. Confermata anche la presenza di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, volti storici e ormai indispensabili per Maria. Tutto tace su Emanuel Lo. Non resta che attendere per scoprire se anche lui sarà presente oppure no nella prossima edizione. Cosa succederà?

