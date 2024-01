Amici contro Luca Jurman, l'ex giudice: «Illazioni su di me, ho cercato Maria De Filippi, non sono riuscito a parlarle»

di Dajana Mrruku

La diatriba tra Amici e Luca Jurman continua a distanza di pochi giorni dal comunicato stampa della produttrice del talent show di Maria De Filippi. «Ha chiesto più volte di tornare nel programma e dopo i numerosi no, sputa nel piatto» aveva scritto Paola di Gesu nella nota condivisa sui social. L'ex professore aveva avvisato che avrebbe risposto con un video molto dettagliato e così è stato.

La risposta di Luca Jurman

«Sono anni che io non critico semplicemente questo programma (Amici, ndr.), ma di fatto vado contro un sistema - ha iniziato così Luca Jurman sul suo video Instagram di risposta al comunicato stampa di Amici -. Non cerco visibilità, non faccio televisione, se avessi cercato visibilità avrei agito diversamente. Io non ho chiesto centinaia di volte di tornare, ho chiesto di poter parlare con Maria De Filippi per cinque minuti.

Il musicista ha continuato ad attaccare, chiarendo che: «Io non ho chiamato la redazione, ho il mio lavoro, la mia scuola, non è andata così. Se io dovessi tornare in quel programma alle condizioni di oggi, non mi interesserebbe minimamente. L’ultimo messaggio in cui richiedo un incontro risale forse al 2021 e resta incentrato su una richiesta di incontro con Maria, magari anche per mandarci a quel paese. Queste sono illazioni. L’ambita meta per me quale dovrebbe essere? A me di Amici non frega nulla e sicuramente in un ambiente così dove non c’è meritocrazia a me non interessa stare. Io ho il diritto di criticare quello che fate come ce l’hanno in tanti. Ma con chi credete di parlare? Mi avete preso per un bambino di 15 anni?».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Gennaio 2024, 12:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA