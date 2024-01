Amici, lite tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca è un giallo: che cosa è successo

La puntata di Amici in onda oggi, 7 gennaio, è ricca di momenti divertenti ed emozionanti, ma anche di liti tra i prof e non solo. Secondo le ultime anticipazioni apparse su X dopo la registrazione avvenuta qualche giorno fa, ci sarebbe dovuto essere uno scontro molto acceso tra il professore Raimondo Todaro e la moglie e professioniosta, Francesca Tocca. Tuttavia, durante la puntata del talent show, qualcosa non è andata come previsto dalle "talpe" in studio.

Andiamo a scoprire che cosa è successo.