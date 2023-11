Amici, il provvedimento disciplinare: «Per ogni infrazione verrà annullata un’ora di lezione». La reazione di Holy Francisco

di Marta Goggi

Il daytime di Amici di oggi, 30 novembre, ha riservato delle spiacevoli sorprese per alcuni alunni. Il messaggio della produzione è stato chiaro: ci saranno provvedimenti per i ragazzi che arrivano tardi a lezione.

La decisione

«A causa dei continui ritardi alle lezioni e altre infrazioni la produzione ha deciso che, per ogni infrazione, verrà annullata un’ora di lezione a chi l’ha commessa», queste le parole della produzione dopo aver riscontrato un comportamento scorretto negli allievi.

Per alcuni di loro le conseguenze sono state immediate: Lil Jolie, Ayle e Holden si sono subiti accorti che qualcosa nel loro orario non andava: le lezioni erano state cancellate. Nel pomeriggio anche Holy Francisco si è accorto che il provvedimento ha toccato anche lui: «Ma l’hai visto? A me la lezione serve.

Quello tra i ragazzi che sembra essere nella situazione più complicata è Ayle che, a causa dei suoi ritardi e dei risvegli a tarda mattinata, ha visto diverse lezioni annullate. Alcuni dei suoi compagni lo hanno cercato di spornare al meglio, Holden ad esempio gli ha detto: «Lo so che è difficile, anche io faccio fatica ma trovo la forza. Se vuoi fare questo lavoro ti serve». Questo sistema cambierà qualcosa all'interno della scuola?

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Novembre 2023, 20:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA