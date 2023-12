Amici, Holy Francisco eliminato dalla scuola: «Ho 18 anni, non mi lascio abbattere»

di Marta Goggi

Holy Francisco nella puntata di Amici di oggi, domenica 3 dicembre, è stato eliminato dalla scuola, dopo essere arrivato ultimo nella classifica della gara cover. Il cantante ha salutato i suoi compagni e l'insegnante, Anna Pettinelli.

L'eliminazione

Dopo aver visto la classifica, la giudice ha preso la decisione di eliminare Holy Francisco, l'allievo in merito ha detto: «La prendo nel verso giusto, avrò tempo per crescere fuori. Ho 18 anni, non mi lascio abbattere. Ho fatto un bel percorso, sono cresciuto, sto crescendo, sono fiducioso delle mie capacità. Mi avete aiutato tutti a metterle in discussione, per crescere. Raimondo Todaro sei un grande, ti stimo tanto. Ora mi volete abbracciare così me ne vado e andiamo avanti?». Holy poi, prima di abbondonare lo studio, ha abbracciato la Pettinelli e anche Rudy Zerbi, con cui aveva avuto diversi screzi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Dicembre 2023, 18:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA